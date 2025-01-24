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İTO Başkanı Şekib Avdagiç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, AA'nın
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şekib Avdagiç, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın objektifine yansıyan ve Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayıp Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadeleyi anlatan "Son kale düştü" fotoğrafını seçen Avdagiç, "Dünya'ya verdiğimiz zararı hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz. Maalesef, dünyayı çok hızlı bir şekilde kirletmeye devam ediyoruz." dedi.

"Haber" kategorisinde; İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar sırasında Megazi Mülteci Kampı'nda yaralanan bir çocuğun Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildiği esnada Ali Jadallah'ın çektiği "O bakış" başlıklı fotoğrafa oy veren Avdagiç, "Gazze... Gazze... Gazze... İnsanlığın alnında kara leke. En büyük kurbanı çocuklar." şeklinde konuştu.

Avdagiç, "Spor" kategorisinde, Oğuz Yeter'in objektifinden milli futbolcu Merih Demiral'ın gol sevincini yansıtan kareyi tercih etti.

Günlük Hayat kategorisinde ise tercihini Ahmet Okatalı'nın İstanbul'da dolunay ve Süleymaniye Camisini birlikte görüntülediği "Görkemli gece" isimli fotoğraftan yana kullanan Avdagiç, "Ruhaniyet dolu şehir İstanbul, gece de gündüz de her vakit çok güzel. Dolunay altında Süleymaniye Camii silueti insanın ruhunu besliyor." diye konuştu.

Avdagiç, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasından sonra ekonomik hayatta da yeni bir dönemin başladığını ve Şam'ın en işlek noktalarından Osmanlı döneminde inşa edilen sembolik Hamidiye Çarşısı'nda yoğunluk yaşandığını yansıtan "Her şeye rağmen" başlıklı fotoğrafı seçerek, "Mutlulukları yüzünden okunan kadınlar...Çünkü savaşın en çok acısını kadınlar çekti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
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