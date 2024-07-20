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İTO Başkanı: Enflasyonla mücadelemizi sürdürmeliyiz

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İTO Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyonla mücadelede denge içinde hareket etmemiz gerektiğini belirtti. Avdagiç, Türkiye'nin kredi notunun artmasının reform programının başarısını gösterdiğini ifade etti.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Enflasyonla mücadelemizi S&P, Fitch ve Moody's Türkiye'yi asıl hak ettiği minimum not olan 'yatırım yapılabilir' ve üstüne çıkarana kadar, ekonominin tüm unsurlarıyla bir denge içinde sürdürmeliyiz" ifadesini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumasına ilişkin iş dünyasının değerlendirmesini paylaştı.

Avdagiç, S&P ve Fitch Ratings'den sonra Moody's'in de Türkiye'nin kredi notunu artırmasının, uygulanan reform programının kazanç hanesine eklendiğini söyledi.

Avdagiç, şöyle devam etti: "Notumuzun sevindirici bir şekilde iki kademe birden artması, yabancı yatırımcı güvenindeki hızlı toparlanmanın ispatı ve sağlanan istikrarın işareti oldu. Enflasyonla mücadelemizi S&P, Fitch ve Moody's Türkiye'yi asıl hak ettiği minimum not olan 'yatırım yapılabilir' ve üstüne çıkarana kadar, ekonominin tüm unsurlarıyla bir denge içinde sürdürmeliyiz. Bu süreçte, üretimin, istihdamın ve özellikle ihracatın artması, bu sayede cari açığımızın azalmaya devam etmesi için gerekli adımların atılması büyük önem arz etmektedir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Şekib Avdagiç Türkiye İto Ekonomi Güncel Haberler

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