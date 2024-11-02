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İTO Başkanı Avdagiç'ten Türkiye'nin Kredi Notu Yükselişi Değerlendirmesi

İTO Başkanı Avdagiç'ten Türkiye'nin Kredi Notu Yükselişi Değerlendirmesi
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İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Standard & Poor's'un Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirerek, sıkı para politikası ve enflasyon düşüşünün ülkenin 'yatırım yapılabilir' seviyeye ulaşmasının önünü açtığını belirtti.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin açıklama yaptı. Avdagiç, "Türkiye'nin kredi notu 'sıkı para politikası, rezerv birikimi ve enflasyondaki gerileme' ile ilk hedef olan 'yatırım yapılabilir' seviyeye ilerliyor" değerlendirmesinde bulundu.

İTO Başkanı Avdagiç, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Şekib Avdagiç, "Derecelendirme kuruluşlarının 'sıfırcı hocası' S&P, Türkiye'nin kredi notunu 2'nci kez artırdı. Türkiye'nin kredi notu 'sıkı para politikası, rezerv birikimi ve enflasyondaki gerileme' ile ilk hedef olan 'yatırım yapılabilir' seviyeye ilerliyor. Enflasyon tek haneye yaklaştıkça, siyasi istikrar korundukça, bu seviyeye tekrar ulaşacağımıza eminiz" değerlendirmesinde bulundu.

İnanıyoruz ki makro ekonomideki istikrar, reel sektörde de etkilerini gösterecektir"

Avdagiç, bu yıl Fitch'in 2 kez not artırdığını, Moody's'in bir seferde 2 artış yaptığını, şimdi de S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu BB-'ye çıkartarak 2'nci kez not yükselttiğini kaydetti. İTO Başkanı Avdagiç, şöyle devam etti: "Kredi notunu 'yatırım yapılabilir seviyeye' çıkarma hedefini daha da anlamlı kılacak olan, doğrudan yatırım yapan reel sektörün üretim azmini o zamana kadar korumak ve artırmaktır. İnanıyoruz ki makro ekonomideki istikrar, reel sektörde de etkilerini gösterecektir. Bu süreçte ekonomi yönetiminin reel sektöre destek olmasını önemli buluyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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