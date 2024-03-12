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İstanbul Ticaret Odası, Formula 1 Pisti ihalesinin şeffaf ve uygun şekilde gerçekleştirileceğine emin

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İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak Formula 1 Pisti ihalesinin şeffaf ve İstanbul'a uygun şekilde gerçekleştirileceğine emin olduklarını belirtti. Avdagiç, Formula 1 yarışlarının İstanbul'da yapılmasını sağlayan ekibin bir parçası olduklarını ve ihale süreci tamamlanana kadar sorumluluklarının devam edeceğini ifade etti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2 Nisan'da yapılacak Formula 1 Pisti ihalesinin şeffaf, İstanbul'a, otomobil sporlarına ve kuruluş amacına uygun şekilde gerçekleştirileceğine emin olduklarını belirterek, "Formula 1 Pistindeki sorumluluğumuz, ihale süreci tamamlanana kadar devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Park'ı kuran FİYAŞ AŞ'nin kurucu ortağı ve ana hissedarı İTO'nun Başkan Yardımcısı olarak Formula 1 yarışlarının İstanbul'da yapılmasını sağlayan ekibin bir parçası olduğunu hatırlattı.

Formula 1 yarışlarının 2005'ten bu yana 9 kez Türkiye'de gerçekleştirilmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat inisiyatif aldığını ve projenin gerçekleştirilmesinde en büyük katkıyı verdiğini vurgulayan Avdagiç, şunları kaydetti:

"İstanbul Park kompleksini kuran, Formula 1 pistini inşa eden, yarışları 9 kez Türkiye'ye getiren, bu pist için 156 milyon dolar yatırım yapan FİYAŞ AŞ'nin kurucu ortağı ve ana hissedarı İstanbul Ticaret Odası'dır. Formula 1'in Türkiye'ye getirilmesinin başında da biz vardık. İstanbul Park markasını oluşturan, geliştiren, Formula 1 pistini kuranlar olarak takibinde de tabii ki biz olacağız. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2 Nisan'da yapılacak Formula 1 Pisti ihalesinin şeffaf, İstanbul'a, otomobil sporlarına ve kuruluş amacına uygun şekilde gerçekleştirileceğine eminiz. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yaptığımız protokole uygun olarak Formula 1 Pistindeki sorumluluğumuz, ihale süreci tamamlanana kadar devam etmektedir. Bu aşamaya kadar, büyütüp bir marka haline getirdiğimiz, uluslararası saygınlık kazandırdığımız İstanbul Park'ın doğru kullanımını sağlamak için kendimizi doğal görevli ve sorumlu kabul ediyoruz."

Kaynak: AA / Ekonomi

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