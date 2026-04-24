İTO Başkanı Avdagiç, İstanbul'un Formula 1'in 2027 takvimine yeniden dahil edilmesini değerlendirdi Açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle İstanbul'un Formula 1'in takvimine 2027'den itibaren yeniden dahil edilmesinden memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Formula 1 yarışlarının 2027'den itibaren yeniden İstanbul'da düzenleneceğini duyurmasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İTO olarak İstanbul Park Formula 1 Pisti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle Formula 1'in takvimine yeniden dahil edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Avdagiç, "Cumhurbaşkanımızın bugün gerçekleştirdiği tanıtım programında, 2005 yılındaki ilk yarışın 110 bini aşkın seyirciyle cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdığına yaptığı vurgu, İTO'nun öncülüğünde açılan Formula 1 yolunun ne kadar isabetli ve vizyoner bir adım olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Odasının İstanbul Park markasının oluşturulmasından pistin inşasına, organizasyonun ülkeye kazandırılmasından yarışların dokuz kez Türkiye'de düzenlenmesine kadar her aşamada öncü rol üstlendiğini aktaran Avdagiç, "Uluslararası ölçekte saygınlık kazandırdığımız ve güçlü bir marka haline getirdiğimiz İstanbul Park'ta, nice başarılı yarışlar gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.