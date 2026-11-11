İTO Başkanı Avdagiç: "İklim hedeflerinin üretim politikalarıyla bütünleştirilmesi ekonomik kazanım sağlayacak"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, iklim hedeflerinin üretim politikalarına entegre edilmesinin COP31'in Türkiye'ye uzun vadeli ekonomik kazanımlar sağlamasında etkili olacağını belirterek, Türk özel sektörünün bu süreci fırsata çevirmesinin önem taşıdığını söyledi.

Avdagiç, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

İklim Zirvesi COP31'de küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlama hedefi doğrultusunda emisyon azaltımı, temiz enerji dönüşümü ve iklim finansmanı konularının en üst düzeyde ele alındığını vurgulayan Avdagiç, Türkiye'nin bu noktada "Uygulama COP'u" vizyonunu ortaya koyduğunu belirtti.

Avdagiç, Türkiye'nin 2053 yılı için belirlediği net sıfır emisyon hedefi ile sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar referans senaryoya göre yüzde 41 azaltma taahhüdünün bu vizyonun omurgasını oluşturduğunu kaydederek, "Bu hedefler aynı zamanda ülkemize uluslararası yatırım çekecek bir çerçeve sunuyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin İklim Zirvesi COP31'e ev sahipliği yaparak iklim sorununa çözüm üreten aktörler arasında yer aldığını dile getiren Avdagiç, şunları kaydetti:

"Ülkemiz yalnızca iklim düzenlemelerine uyum sağlayan değil, bölgesel gündemin oluşumuna katkı sunma kapasitesine sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca zirvenin enerji, finans, ticaret, sanayi ve teknoloji başlıklarını aynı platformda buluşturması, yeşil dönüşümün yeni yatırım ve ihracat alanları oluşturduğunu gösteriyor. Ancak uluslararası görünürlük tek başına ekonomik kazanım sağlamaz. Türkiye'nin yatırım yapılabilir projeler, finansmana erişim, teknik uzmanlık ve kurumlar arası koordinasyon kapasitesini geliştirmesi büyük önem taşıyor."

"Yıllık ortalama hava sıcaklığı ilk kez sanayi öncesi dönemin 1,5 derece üzerine çıktı"

Şekib Avdagiç, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst karar organı olan Taraflar Konferansı'nda yeryüzünün geleceğine ilişkin müzakereler yürütüldüğünü ve kararlar alındığını anımsatarak, küresel iklim taahhütlerinin somut eyleme dönüştürülmeye çalışıldığını söyledi.

Zirvenin insanlığın geleceğini karartacak bir tabloyu ortadan kaldırmak için düzenlendiğini belirten Avdagiç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mesela 2024, kayıtlara geçen en sıcak yıl oldu. Yıllık ortalama hava sıcaklığı ilk kez sanayi öncesi dönemin 1,5 derece üzerine çıktı. 2023'te günlerin yaklaşık yarısında bu eşik aşıldı. Aşırı sıcaklar, kuraklıklar, orman yangınları, sel ve fırtınalar birbirini izliyor. 2025'te aşırı hava olayları sebebiyle dünyada 210 milyar dolarlık ekonomik kayıp meydana geldi. İnanıyorum ki iklim hedeflerinin üretim politikalarıyla bütünleştirilmesi, COP31'in ülkemiz adına kalıcı ekonomik çıktısını oluşturacaktır. Türk özel sektörü olarak bu konuda hepimize büyük görev düşüyor. Bu rüzgarı lehimize çevirmemiz, yeni ve büyük bir gelecek inşası için önem taşıyor. Zirveye ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sürece liderlik ettiği için teşekkür ediyoruz. Zirvenin hayata geçirilmesinde büyük emeği bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'u ve katkı sunan herkesi tebrik ediyorum."

Kaynak: AA