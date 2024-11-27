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İTO Başkanı Avdagiç: Enflasyonda Kalıcı Düşüş Üretim ve İstihdamla Sağlanabilir

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyonun kalıcı olarak düşmesi için üretim, istihdam, ihracat ve yatırımların desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Avdagiç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Hazine Bakanı ile yapılan toplantıya dair iş dünyasının beklentilerini aktarma fırsatı bulduklarını belirtti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Enflasyonda kalıcı düşüşe asıl ve en büyük desteği üretim, istihdam, ihracat ve yatırımlar verecektir. Bunu da reel sektör ve ekonomi yönetiminin eş güdümlü çalışmasıyla başarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, yazılı açıklamasında, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ziyaretleri için teşekkür etti.

Şekib Avdagiç, toplantıda 820 bin üyeye sahip İTO olarak 2025 yılı ekonomik program hedeflerine ilişkin, iş dünyasının "üretim-istihdam-ihracat-yatırım" merkezli talep ve beklentilerini birebir iletme imkanı bulduklarını belirtti.

Başarısı için güç birliği yaptıkları ekonomik program hakkında güncel gelişmeleri kapsamlı bir şekilde istişare ettiklerini kaydeden Avdagiç, "Enflasyonda kalıcı düşüşe asıl ve en büyük desteği üretim, istihdam, ihracat ve yatırımlar verecektir. Bunu da reel sektör ve ekonomi yönetiminin eş güdümlü çalışmasıyla başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
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