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İTO Başkanı Avdagiç: Enflasyonda Kalıcı Düşüş İçin Üretim ve İstihdam Önemli

İTO Başkanı Avdagiç: Enflasyonda Kalıcı Düşüş İçin Üretim ve İstihdam Önemli
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İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyonla mücadelede üretim, istihdam, ihracat ve yatırımların büyük rol oynayacağını belirtti. Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek ile yapılan toplantının ardından iş dünyasının beklentilerini ifade ettiklerini vurguladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Enflasyonda kalıcı düşüşe asıl ve en büyük desteği üretim, istihdam, ihracat ve yatırımlar verecektir. Bunu da reel sektör ve ekonomi yönetiminin eş güdümlü çalışması ile başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ziyaretleri için teşekkür etti.

Avdagiç, toplantıda 820 bin üyeye sahip İTO olarak 2025 yılı Ekonomik Program hedeflerine ilişkin, iş dünyasının "Üretim-İstihdam-İhracat-Yatırım" merkezli talep ve beklentilerini birebir iletme imkanı bulduklarını belirtti.

Başarısı için güç birliği yaptıkları ekonomik program hakkında güncel gelişmeleri kapsamlı bir şekilde istişare ettiklerini ifade eden Şekib Avdagiç, "Enflasyonda kalıcı düşüşe asıl ve en büyük desteği üretim, istihdam, ihracat ve yatırımlar verecektir. Bunu da reel sektör ve ekonomi yönetiminin eş güdümlü çalışması ile başarabiliriz" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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