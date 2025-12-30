Haberler

İTB Başkanı Kestelli'den yeni yıl için tarım vurgusu

Güncelleme:
İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, 2026 yılında tarım sektörüne üretim ve üretici odaklı yaklaşılması gerektiğini, sürdürülebilirlik ve katma değerli üretime öncelik verilmesini vurguladı.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 2026 yılında stratejik bir sektör olan tarıma üretim ve üretici odaklı yaklaşılması, sürdürülebilirlik ve katma değerli üretime ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

Kestelli, yaptığı yazılı açıklamasında, 2025 yılında küresel büyümenin beklenenden daha iyi bir performans göstermesine rağmen eşitsizliklerin de arttığını ifade etti.

Ülke ekonomisindeki büyüme ile tarım sektöründeki büyüme arasındaki ilişkinin tarım aleyhinde giderek açıldığını belirten Kestelli, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu sektörü tıpkı savunma sanayii gibi kritik sektör olarak ele alması gerektiğini düşünüyoruz. Stratejik bir sektör olan tarıma üretim ve üretici odaklı yaklaşılmasını, sürdürülebilirlik ve katma değerli üretime ağırlık verilmesini arzu ediyoruz."

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
