İtalyan UniCredit, Alman Commerzbank'tan gönüllü pay alım teklifinde bulundu

İtalyan bankası UniCredit, Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank'ın yüzde 30'undan fazlasını devralmak amacıyla gönüllü pay alım teklifinde bulunduğunu duyurdu.

İtalyan bankası UniCredit, Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank'ın yüzde 30'undan fazlasını devralmak amacıyla gönüllü pay alım teklifinde bulunduğunu duyurdu.

UniCredit'ten yapılan açıklamada, Commerzbank hissedarlarına her bir hisse karşılığında 0,485 oranında yeni UniCredit hissesinin teklif edildiği bildirildi.

13 Mart Cuma günü borsa kapanış fiyatı üzerinden yüzde 4'lük primle, hisse başına yaklaşık 30,80 avroya tekabül eden bu teklifle UniCredit, Commerzbank'ın toplam piyasa değerini 35 milyar avro olarak fiyatlandırdı.

Halihazırda Commerzbank'ın yaklaşık yüzde 26 doğrudan payıyla en büyük hissedarı olan UniCredit, türev araçlarla birlikte toplamda yüzde 29,9'luk payı kontrol ediyor. Banka, bu hamleyle Alman devralma yasasındaki yüzde 30'luk zorunlu eşiği aşmayı hedefliyor.

Açıklamada, bu adımın Commerzbank'ın kontrolünü tamamen ele geçirmekten ziyade, bankanın hisse geri alım programı nedeniyle UniCredit üzerinde oluşan "teknik satış zorunluluğunu" ortadan kaldırmak amacıyla atıldığı vurgulandı.

Böylelikle UniCredit, açık piyasadan serbestçe hisse alımı yapabilme imkanına kavuşacak.

Siyasi ve sendikal direnç sürüyor

UniCredit, devralma süreci için gerekli sermaye artırımını onaylamak üzere en geç 4 Mayıs'a kadar olağanüstü genel kurulun toplanacağını bildirdi.

Ancak İtalyan bankanın bu hamlesi, Almanya'da geniş çaplı dirençle karşılaşıyor. Commerzbank Üst Yöneticisi (CEO) Bettina Orlopp'un yanı sıra bankanın işçi konseyi ve sendikalar, devralmaya sert tepki gösteriyor.

Alman Federal Hükümeti ve Maliye Bakanlığı da Commerzbank'ın bağımsızlığını korumasından yana olduklarını yineleyerek UniCredit'in adımlarına mesafeli duruşunu sürdürüyor.

"Yüksek borçlu İtalya" endişesi"

Alman kamuoyunda ve siyasetinde ülkenin en stratejik ticari bankalarından birinin el değiştirmesine dair ciddi endişeler bulunuyor.

Alman siyasetçilerin, bankanın kontrolünün kaybedilmesinin yanı sıra Alman finans sisteminin kaderinin yüksek borçluluk oranıyla bilinen İtalya ekonomisine daha fazla bağlanmasından çekindikleri belirtiliyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

