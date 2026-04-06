İtalya'da Brindisi Havalimanı'nda uçaklar için yakıt kalmadı

Brindisi Havalimanı'nda uçak yakıtı kalmadığı bildirildi. Orta Doğu'daki enerji krizinin etkisiyle İtalya'nın farklı havalimanlarında yakıt kısıtlamaları uygulanmaya başlandı.

İtalya'nın güneydoğusundaki Brindisi kentinin havalimanında uçak yakıtı kalmadığı ve yarın öğlene kadar uçaklara yakıt verilemeyeceği bildirildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da misillemeleriyle gelişen Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği enerji krizinin etkileri, İtalya'da havacılık sektöründe her geçen gün artıyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Brindisi Havalimanı yayımladığı NOTAM'da (Havacılara bildiri), halihazırda havalimanında uçak yakıtı kalmadığını ve yarın yerel saatle 12.00'ye kadar yakıt verilemeyeceğini belirtti.

Söz konusu NOTAM'da, hava yolu firmalarından, sonraki uçuşlar için gerekli yakıtı, önceki havalimanından hesaplayıp almaları istendi.

Brindisi Havalimanı'nda sadece resmi ya da arama-kurtarma veya ambulans uçaklar için sınırlı miktarda uçak yakıtı rezervde tutuldu.

Ülkede, iki havalimanında daha uçaklara yakıt temininde kısıtlamalara gidildi.

Ülkenin güneyindeki Reggio Calabria ile doğusundaki Pescara havalimanlarında yakıt konusunda kota ve kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.

Böylece bu iki havalimanı, dün 9 Nisan'a kadar kısıtlamaya gidileceğini açıklayan Milano Linate, Venedik, Treviso ve Bologna havalimanlarına eklendi. Bununla ülke genelinde yakıt temininde kısıtlama uygulanan havalimanı sayısı 6'ya yükseldi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
