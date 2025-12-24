İtalya'da sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı bütçe, parlamentodaki ilk sınavından geçti

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı 2026 bütçe taslağı, parlamentonun üst kanadı Senatoda oylamada kabul edilirken nihai onay için alt kanat Temsilciler Meclisine gönderildi.

Ülkede 3 yılı aşkın süredir iktidarda olan Meloni hükümetinin hazırladığı 2026 bütçesi, dün parlamentonun üst kanadı Senatoda görüşüldü.

205 sandalyeli Senato Genel Kurulunda muhalefetin protestolarına sahne olan güven oylamasında, iktidarı oluşturan sağ partilerin oylarıyla bütçe taslağı 70'e karşı 113 oyla kabul edildi. Böylece parlamentodaki ilk sınavını Senatodan onay alarak geçen bütçe taslağı, nihai onay için alt kanat Temsilciler Meclisine gönderildi.

Bütçenin, yılbaşından önce Temsilciler Meclisinden de yine sağ partilerin oylarıyla kabul edilmesi bekleniyor.

Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti, Senatodaki onayın ardından yaptığı açıklamada, bütçe konusunda imkansızı başardıklarını belirtti.

Bütçe taslağı oylaması sırasında muhalefetteki sol partiler ve sendikalar, bütçenin ekonomik büyümeyi artırmak ya da ulusal sağlık sisteminin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmadığı eleştirisinde bulundu.

Ana muhalefet partisi Demokratik Partinin (PD) lideri Elly Schlein, hükümetin hazırladığı bütçe taslağının eşitsizlikleri artıracağını savunurken 5 Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte de bu bütçenin, yeterli düzeyde işçilere maaş artışından ya da vergilerin azaltılmasından bahsetmediğini kaydetti.

Basında çıkan haberlere göre, tabip odaları ve sağlık sektöründeki çalışanların bağlı olduğu sendikalar da yeni bütçede, ilaçlar fonunda 140 milyon avroluk kesinti olduğunu, bunun özellikle de kanser hastalarının zararına olduğunu belirtti.

Yaklaşık 22 milyar avro civarında olan bütçe taslağı, düşük ve orta gelirli gruplara gelir vergisini kısmen düşürmeyi ayrıca bazı tedbirlere mali kaynak yaratmak için banka ve sigorta şirketlerine ek vergi artışları öngörüyor.