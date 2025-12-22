Haberler

İsviçre mahkemesi yapı malzemeleri üreticisi Holcim'e açılan iklim davasına izin verdi

Güncelleme:
İsviçre'nin Zug kantonundaki bir mahkeme, Endonezya'dan gelen dört kişinin Holcim aleyhine açtığı iklim davasını kabul etti. Davacılar, şirketin CO2 emisyonlarını azaltmadığını ve bu nedenle deniz seviyesinin yükselmesi ile sel felaketlerinden sorumlu olduklarını iddia ediyor. Holcim ise davanın kabulüne itiraz edeceğini açıkladı.

İsviçre'de bir mahkeme, yapı malzemeleri üreticisi Holcim aleyhine açılan iklim davasına izin verdi.

İsviçre'nin Zug kantonundaki mahkeme, Endonezya'nın Pari adasından gelen 4 kişinin İsviçreli şirket Holcim aleyhine açtığı iklim davasını kabul etti.

Şirketin karbondioksit (CO2) emisyonlarını azaltmak için çok az şey yaptığını iddia eden davacılar, bu nedenle Holcim'in deniz seviyesinin yükselmesinden ve alçak adalarında tekrarlanan sel felaketlerinden kısmen sorumlu olduğunu iddia ediyor.

Holcim'den tazminat, sel önleme tedbirlerine mali katkı ve emisyonların hızla azaltılmasını talep eden davacıları destekleyen yardım kuruluşu EKS/EPER'e göre, İsviçre'de büyük bir şirkete karşı bu tür iklim davasının kabul edilmesi ilk kez görülüyor.

Holcim ise davanın kabul edilebilirliğine itiraz edeceğini açıkladı.

Küresel Çimento ve Beton Birliği'ne (GCCA) göre, çimento üretimi küresel CO2 emisyonlarının yaklaşık yüzde 7'sinden sorumlu.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
