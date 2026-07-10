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Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan İsviçre'de konut krizi derinleşiyor

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İsviçre'de boş konut oranı 1 Haziran 2025 itibarıyla yüzde 1'e düşerek 2013'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Büyük şehirlerde kiralık daire bulmak zorlaşırken, nüfus artışı ve yetersiz konut üretimi sorunu derinleştiriyor.

İsviçre Federal İstatistik Ofisi (FSO) verilerine göre, ülkedeki boş konut oranı 1 Haziran 2025 itibarıyla yüzde 1'e geriledi. Ülke genelinde boş durumda bulunan konut sayısı 48 bin 455 olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki yıla göre 3 bin 519 daha az konuta işaret ederken, 2013'ten bu yana görülen en düşük seviyeyi oluşturdu.

Konut sorunu özellikle büyük şehirlerde daha belirgin hale geliyor. İsviçre basınında yer alan verilere göre, Zürih'te her 10 bin daireden yalnızca 7'si boş durumda bulunuyor. Analistler, potansiyel kiracıların genellikle tek bir daire için düzinelerce başvuru sahibi ile rekabet ettiğini belirtiyor. Uzmanlara göre mevcut tablo tek bir nedenden kaynaklanmıyor.

Nüfus artışı, hane sayısındaki yükseliş ve yeni konut üretiminin talebin gerisinde kalması, konut piyasası üzerindeki baskıyı artıran başlıca yapısal unsurlar arasında gösteriliyor. İsviçre Federal İstatistik Ofisi (FSO) verilerine göre, ülkedeki boş konut oranı 1 Haziran 2025 itibarıyla yüzde 1'e geriledi. Ülke genelinde boş durumda bulunan konut sayısı 48 bin 455 olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki yıla göre 3 bin 519 daha az konuta işaret ederken, 2013'ten bu yana görülen en düşük seviyeyi oluşturdu. Ekonomistler, İsviçre örneğinin yüksek gelir düzeyi ve güçlü ekonomik performansın tek başına konut sorununu çözmeye yetmediğini gösterdiğini belirtiyor. - BERN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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