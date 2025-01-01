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İşverene asgari ücret desteği 80 milyar liraya yaklaşacak

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2025 yılı için asgari ücret 22 bin 104 lira olarak açıklandı. İşverene her bir asgari ücret için verilen devlet desteği de 700 liradan bin liraya çıkarıldı. İşveren desteği için 42 milyar kaynak ayıran hükümetin 2025 yılında asgari ücret desteği 80 milyar liraya yaklaşacak.

2025 yılı için asgari ücret 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Asgari ücret zammıyla birlikte işverene destek de arttı. Hükümet, 2024 yılında işverene 41,9 milyar lira asgari ücret desteği sağladı. 2025'te geçerli asgari ücret 22 bin 104 lira olarak açıklanırken, her bir asgari ücret için verilen devlet desteği de 700 liradan bin liraya çıkarıldı.

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücret desteği maliyetinin 70 ile 82 milyar lira arasında öngörüldüğünü açıkladı. 2002'de 184 lira olan asgari ücret, 2025'te nominal olarak 119 katına, reel olarak ise 4 katına çıktı.

ASGARİ ÜCRET 630 DOLARA ÇIKTI

Dolar ve euro bazında değerlendirildiğinde asgari ücret 2002'de 127 dolar iken, 2025'te 630 dolara, 2002'de 144 euro iken, bugün 605'e euroya yükseldi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre hükümet asgari ücret desteğinin yanı sıra işverenlere çalışanlar için de desteklerini sürdürüyor.

İŞVERENE DESTEK

2 milyon 41 bin iş yerine, 13 milyon 276 bin sigortalı için 441 milyar lira destek sağlayan hükûmet, hazine destekli kefalet sistemiyle 5 bin işletmeye 32,8 milyar lira, 213 bin esnafa ise 104 milyar lira değerinde kredi kullandırdı.

İşverene asgari ücret desteği 80 milyar liraya yaklaşacak
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEmre Gök:

Kazanan aynı mağdur olan aynı yazılmış bir senaryo oynuyoruz abalıdan farkımız yok vurun abalıya mazlum ezilsin zengin iyice zengin olsun ağam çıkar ara zam yapar 2 binlira ezdirmedik der millette alkışlar biz bunu hak ettik

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

destek zengine verilmez.. fakire verilir.. ancak AKP VE MHP cumhur ittifakı fakirden alıp zengine veriyor.. işte bu Zalimliktir . emeklilerin yetimlerin hakkını ya mültecilere ya zenginler ya yandaşlara veriyorsunuz..

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Lay lay lom ekonomisinden beklenen ne ki zaten. Ekibim ve ben yeniden geldik. Gereken neyse onu yapacağız diyorlar! Ne kadar güzel. Dağıtmaya devam. 1. Parti yardımları kalkacak. 2. Meclisde boşa oturanların maaşları artmayacak 3. Destek yardımları kesilecek. 4. Denetim de 1 ve 2 e para cezası.3.kapatacak. 5. 10bin şubesi olan market zincirine 10 milyon ceza neki. Her şube gunde cok degil 5 bin tl kazansa 50milyon yapar.iki etiket de degistimi ış tamam olur..Satirlar bitti.:-(

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Haber Yorumlarıcumali inan:

Asgari ücret desteği neden asgari ücretle çalışana değil, iş verene verilir.

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Haber YorumlarıTekin Avci:

Devlet hazinesi işverene kaynak birde vergiyi sifiladinmi tadından yenmez haci turkiyede işçi olma maaşlı olma kardeşim git çorap sat limonata sat hatta büyük dolandırıcı ol ama emekçi olma nokta

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