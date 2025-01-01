İşverene asgari ücret desteği 80 milyar liraya yaklaşacak

2025 yılı için asgari ücret 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Asgari ücret zammıyla birlikte işverene destek de arttı. Hükümet, 2024 yılında işverene 41,9 milyar lira asgari ücret desteği sağladı. 2025'te geçerli asgari ücret 22 bin 104 lira olarak açıklanırken, her bir asgari ücret için verilen devlet desteği de 700 liradan bin liraya çıkarıldı.

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücret desteği maliyetinin 70 ile 82 milyar lira arasında öngörüldüğünü açıkladı. 2002'de 184 lira olan asgari ücret, 2025'te nominal olarak 119 katına, reel olarak ise 4 katına çıktı.

ASGARİ ÜCRET 630 DOLARA ÇIKTI

Dolar ve euro bazında değerlendirildiğinde asgari ücret 2002'de 127 dolar iken, 2025'te 630 dolara, 2002'de 144 euro iken, bugün 605'e euroya yükseldi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre hükümet asgari ücret desteğinin yanı sıra işverenlere çalışanlar için de desteklerini sürdürüyor.

İŞVERENE DESTEK

2 milyon 41 bin iş yerine, 13 milyon 276 bin sigortalı için 441 milyar lira destek sağlayan hükûmet, hazine destekli kefalet sistemiyle 5 bin işletmeye 32,8 milyar lira, 213 bin esnafa ise 104 milyar lira değerinde kredi kullandırdı.