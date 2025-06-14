İSTİB Başkanı Ali Kopuz: Topraksız Tarım Mümkün, Ama Topraksız Hayat Mümkün Değil

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, topraksız tarım mümkün olsa da topraksız hayatın mümkün olmayacağını belirterek, "Bu nedenle gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras her zaman sağlıklı topraklar olacaktır." ifadelerini kullandı.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, Toprak Bayramı dolayısıyla açıklama yayımladı.

Kopuz, açıklamasında, toprağın hayat için önemine dikkati çekerek, şu anda topraksız tarımın yapılmaya başladığını ancak topraksız bir hayatın mümkün olmadığını belirtti.

Toprağın yalnızca tarımsal üretimin değil, hayatın da temeli olduğunu vurgulayan Kopuz, "Her yıl 11 Haziran'ı takip eden pazar günü kutladığımız Toprak Bayramı vesilesiyle, doğanın bize sunduğu bu eşsiz kaynağın önemini bir kez daha hatırlıyor, topraklarımızı tehdit eden unsurlara karşı toplumca bilinçlenmemiz gerektiğini vurguluyoruz. Toprağın kalitesine ve varlığına yönelik tehditlerin başında erozyon geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kopuz, şöyle devam etti:

"Hem insan hem doğa kaynaklı erozyonun önüne geçmek için, ağaçlandırma, teraslama, anız yakmanın önlenmesi ve uygun toprak işleme tekniklerinin yaygınlaştırılması gerekiyor. Hatalı gübre ve pestisit kullanımı, tarım arazilerinin tahribi, sanayi ve evsel atıklar ve iklim değişikliği toprağı tehdit eden diğer önemli unsurlar. Tarım ve Orman Bakanlığı tüm bu konularda yoğun çaba içinde ama çiftçimizin geleneksel yöntemlerde ısrarı, Bakanlığın ilgili birimlerinin tavsiyelerine yeterince uymaması sorunun çözümünü zorlaştırıyor."

Kopuz, tarım teknolojilerinde büyük gelişmeler olduğunu da anımsatarak, artık gün ışığını taklit eden, topraktaki mineralleri doğrudan bitkiye verebilen sistemlerin olduğunu anlattı.

Bazı ürünlerin toprak olmadan da üretilebildiğini belirten Kopuz, "Ancak unutmamalıyız ki, topraksız tarım mümkün olsa da topraksız hayat, ne bugün, ne de yarın mümkün değildir. Bu nedenle gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras her zaman sağlıklı topraklar olacaktır." ifadelerini kullandı.