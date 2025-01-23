İşte emekli ikramiyeleri için en güçlü senaryolar

Milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerine odaklanmış durumda. 2024'te toplam 6.000 TL olarak ödenen ikramiyeler için bu yıl zam beklentisi hakim.

Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri de belli olmaya başladı.

Ramazan Bayramı: 30 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. İkramiyelerin 24-28 Mart 2025 tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Kurban Bayramı : 6-9 Haziran tarihlerinde kutlanacak. İkramiyelerin 2-5 Haziran 2025 tarihlerinde ödeneceği tahmin ediliyor.

4 FARKLI ZAM FORMÜLÜ MASADA

Emekli bayram ikramiyeleri için 4 farklı zam formülü değerlendiriliyor:

1. SENARYO: 6 Aylık Enflasyon Oranına göre:

Yüzde 15,75 oranında zam yapılabilir.

Yeni tutar: 3.472,50 TL (Yuvarlama ile 3.500 TL).

2. SENARYO: Yıllık Enflasyon Oranına göre:

2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 olarak gerçekleşti.

Yeni tutar: 4.331 TL.

Toplam ödeme: 8.662 TL.

3. SENARYO: Sabit Artış:

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi sabit bir artış uygulanabilir.

Yeni tutar: 4.000 TL.

Toplam ödeme: 8.000 TL.

4. SENARYO: Yüzde 50 Artış:

Geçtiğimiz yıl uygulanan yüzde 50 zam tekrar edilebilir.

Yeni tutar: 4.500 TL.

Toplam ödeme: 9.000 TL.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR DA FAYDALANACAK

Bayram ikramiyesi artışı, dul ve yetim aylığı alanları da kapsıyor. Hisseleri oranında ödeme alacak olan dul ve yetimlerin yeni ikramiye miktarları şöyle olabilir:

Yüzde 75 oranında ölüm aylığı alanlar:

İkramiye 3.500 TL'ye çıkarsa: 2.625 TL.

İkramiye 4.000 TL'ye çıkarsa: 3.000 TL.

İkramiye 4.331 TL'ye çıkarsa: 3.248 TL.

İkramiye 4.500 TL'ye çıkarsa: 3.375 TL.

SON KARAR YAKINDA NETLEŞECEK

2025 yılı emekli bayram ikramiyesinin hangi formüle göre belirleneceği, yakında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.