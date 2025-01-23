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İşte emekli ikramiyeleri için en güçlü senaryolar

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2025 yılında emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda alacakları ikramiyelerle ilgili umutlu bir bekleyiş içinde. ikramiyeler için birbirinden çok farklı rakamlar telaffuz edilse de en güçlü senaryoları sizler için derledik.

Milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerine odaklanmış durumda. 2024'te toplam 6.000 TL olarak ödenen ikramiyeler için bu yıl zam beklentisi hakim.

Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri de belli olmaya başladı.

  • Ramazan Bayramı: 30 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. İkramiyelerin 24-28 Mart 2025 tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
  • Kurban Bayramı : 6-9 Haziran tarihlerinde kutlanacak. İkramiyelerin 2-5 Haziran 2025 tarihlerinde ödeneceği tahmin ediliyor.

4 FARKLI ZAM FORMÜLÜ MASADA

Emekli bayram ikramiyeleri için 4 farklı zam formülü değerlendiriliyor:

1. SENARYO: 6 Aylık Enflasyon Oranına göre:

Yüzde 15,75 oranında zam yapılabilir.

Yeni tutar: 3.472,50 TL (Yuvarlama ile 3.500 TL).

2. SENARYO: Yıllık Enflasyon Oranına göre:

2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 olarak gerçekleşti.

Yeni tutar: 4.331 TL.

Toplam ödeme: 8.662 TL.

3. SENARYO: Sabit Artış:

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi sabit bir artış uygulanabilir.

Yeni tutar: 4.000 TL.

Toplam ödeme: 8.000 TL.

4. SENARYO: Yüzde 50 Artış:

Geçtiğimiz yıl uygulanan yüzde 50 zam tekrar edilebilir.

Yeni tutar: 4.500 TL.

Toplam ödeme: 9.000 TL.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR DA FAYDALANACAK

Bayram ikramiyesi artışı, dul ve yetim aylığı alanları da kapsıyor. Hisseleri oranında ödeme alacak olan dul ve yetimlerin yeni ikramiye miktarları şöyle olabilir:

Yüzde 75 oranında ölüm aylığı alanlar:

  • İkramiye 3.500 TL'ye çıkarsa: 2.625 TL.
  • İkramiye 4.000 TL'ye çıkarsa: 3.000 TL.
  • İkramiye 4.331 TL'ye çıkarsa: 3.248 TL.
  • İkramiye 4.500 TL'ye çıkarsa: 3.375 TL.

SON KARAR YAKINDA NETLEŞECEK

2025 yılı emekli bayram ikramiyesinin hangi formüle göre belirleneceği, yakında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

İşte emekli ikramiyeleri için en güçlü senaryolar
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

inan ki haber yapmaya değmez... AKP ve MHP GİTMEDİKÇE bu ülke düzelmez.. emeklilerin bu iktidardan umudunu kesmiştir.. Muhalefet partileri adam gibi bir duruş dergilerde inşaallah şu AKP illetinden ve zulmünden emekliler kurtulur ... hala soğan ekmek yeriz AKP'yi yedirmeyiz diyenler varsa soğan ekmek bile bulamayasınız inşaallah sizin yüzünüzden akp zulmü ve adaletsizliği devam ediyor.. Tevbe edin belki ahirette kul hakkından hesaba çekilirken emekliler haklarını helal eder yoksa o oyun da hesabını veremezsiniz.. Halk ekonomik olarak cehennemi yaşıyor siyaset ve idari bürokrasi devlet bütçesi üzerinden cenneti yaşıyor.

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

2 aydan fazla bir zaman var ve senaryo üretmek için biraz erken değil mi? Ne diyeyim Allah sizden emekli sabrı versin..;)))

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

emekliler ikramiyeyi falan düşünmüyor... umurlarında bile değil..

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