Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşte emekli maaşını yükseltmenin yolu

Emeklilik hayali kuran birçok kişi yüksek maaş almak istiyor. Ancak bunu sağlamak için çalışma hayatınızda bazı detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. İşte emekli maaşını yükseltmenin yolu.

Milyonlarca çalışan emeklilik hayali kuruyor. Emekli maaşını yükseltmek için çalışma hayatında dikkat etmeniz gereken bir kaç detay bulunuyor. Sigortalı olarak çalışırken bu ayrıntılar ile emekliliğinizde daha fazla gelir sağlayabilirsiniz. İşte alacağınız emeklilik maaşını artırmanızı sağlayacak ipuçları.

ÇABUK DAVRANAN DAHA FAZLA KAZANIR

Emekli maaşını yükseltmenin yolu, planlama yapmaktan geçer. Bu sebeple emeklilik planını son yıllara bırakmamak ve şimdiden yapmak gerekiyor. Ne kadar çabuk davranırsanız o kadar yüksek emekli maaşı elde edebilirsiniz.

SON 7 YIL ÖNEMLİ

Çalışanlar son 7 yıl hangisosyal güvenlik kurumunda ağırlıklı olarak hizmetini gerçekleştiriyorsa o kurum üzerinden emeklilik hakkı kazanıyor.Örneğin son 3.5 yılda SSK üzerinden prim ödeyenler SSK'dan, Bağ-kur üzerinden ödeyenler ise Bağ-Kur'dan emekli oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken detay ise SSK'lıların Bağ-Kur'lulardan daha fazla maaş alması.

İşte alınacak bazı önlemlerle emekli maaşını yükseltmenin yolu:

