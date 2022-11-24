İstanbul'un 39 ilçesinin bütçeleri onaylandı! Arslan payı Esenyurt Belediyesi'nin oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında ilçe belediyelerinin 2023 yılı mali bütçeleri görüşüldü. Görüşmeler sonucunda İstanbul'da en yüksek bütçeli ilçe belediyesi 3 milyar 370 milyon lirayla Esenyurt Belediyesi olurken en düşük bütçe 107 milyon lira ile Adalar Belediyesi oldu.

İBB Meclisi Kasım ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

39 İLÇENİN BÜTÇESİ BELLİ OLDU

Meclis toplantısında, ilçe belediyesinin 2023 yılı bütçeleri görüşüldü. Yapılan oylamalarda 39 ilçe belediyesinin 2023 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı oturumlarında 39 ilçenin 2023 bütçeleri tek tek oylanarak kabul edildi.

EN YÜKSEK ESENYURT, EN DÜŞÜK ADALAR

Öte yandan İBB Meclisi'ndeki görüşmeler sonrası en yüksek bütçeyi 3 milyar 370 milyon lira ile Esenyurt Belediyesi aldı. En düşük bütçe ise 107 milyon TL ile Adalar Belediyesi'nin oldu.

İstanbul'un ilçelerinin 2023 bütçeleri şöyle: