İstanbul'un 39 ilçesinin bütçeleri onaylandı! Arslan payı Esenyurt Belediyesi'nin oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında ilçe belediyelerinin 2023 yılı mali bütçeleri görüşüldü. Görüşmeler sonucunda İstanbul'da en yüksek bütçeli ilçe belediyesi 3 milyar 370 milyon lirayla Esenyurt Belediyesi olurken en düşük bütçe 107 milyon lira ile Adalar Belediyesi oldu.
İBB Meclisi Kasım ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
39 İLÇENİN BÜTÇESİ BELLİ OLDU
Meclis toplantısında, ilçe belediyesinin 2023 yılı bütçeleri görüşüldü. Yapılan oylamalarda 39 ilçe belediyesinin 2023 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı oturumlarında 39 ilçenin 2023 bütçeleri tek tek oylanarak kabul edildi.
EN YÜKSEK ESENYURT, EN DÜŞÜK ADALAR
Öte yandan İBB Meclisi'ndeki görüşmeler sonrası en yüksek bütçeyi 3 milyar 370 milyon lira ile Esenyurt Belediyesi aldı. En düşük bütçe ise 107 milyon TL ile Adalar Belediyesi'nin oldu.
İstanbul'un ilçelerinin 2023 bütçeleri şöyle:
- Esenyurt Belediyesi 3 milyar 370 milyon TL
- Üsküdar Belediyesi 3 milyar 300 milyon TL
- Başakşehir Belediyesi 3 milyar 250 milyon TL
- Esenler Belediyesi 2 milyar 700 milyon TL
- Eyüpsultan Belediyesi 2 milyar 500 milyon TL
- Kadıköy Belediyesi 2 milyar 450 milyon TL
- Küçükçekmece Belediyesi 2 milyar 450 milyon TL
- Bahçelievler Belediyesi 2 milyar 393 milyon TL
- Bağcılar Belediyesi 2 milyar 350 milyon TL
- Ümraniye Belediyesi 2 milyar 300 milyon TL
- Pendik Belediyesi 2 milyar 200 milyon TL
- Şişli Belediyesi 2 milyar 100 milyon TL
- Gaziosmanpaşa Belediyesi 2 milyar 65 milyon TL
- Beykoz Belediyesi 1 milyar 988 milyon 140 bin TL
- Beşiktaş Belediyesi 1 milyar 988 milyon lira
- Sancaktepe Belediyesi 1 milyar 910 milyon 530 bin TL
- Kartal Belediyesi 1 milyar 890 milyon TL
- Arnavutköy Belediyesi 1 milyar 800 milyon TL
- Maltepe Belediyesi 1 milyar 720 milyon TL
- Beylikdüzü Belediyesi 1 milyar 705 milyon TL
- Ataşehir Belediyesi 1 milyar 700 milyon TL
- Sarıyer Belediyesi 1 milyar 692 milyon TL
- Sultangazi Belediyesi 1 milyar 634 milyon TL
- Çekmeköy Belediyesi 1 milyar 575 milyon TL
- Zeytinburnu Belediyesi 1 milyar 550 milyon TL
- Fatih Belediyesi 1 milyar 511 milyon TL
- Büyükçekmece Belediyesi 1 milyar 523 milyon TL
- Kağıthane Belediyesi 1 milyar 491 milyon TL
- Sultanbeyli Belediyesi 1 milyar 450 milyon TL
- Tuzla Belediyesi 1 milyar 411 milyon 650 bin TL
- Avcılar Belediyesi 1 milyar 360 milyon TL
- Silivri Belediyesi 1 milyar 348 milyon TL
- Beyoğlu Belediyesi 1 milyar 71 milyon TL
- Bakırköy Belediyesi 1 milyar 70 milyon TL
- Güngören Belediyesi 1 milyar 34 milyon TL
- Bayrampaşa Belediyesi 804 milyon TL
- Çatalca Belediyesi 672 milyon 604 bin TL
- Şile Belediyesi 485 milyon 232 bin TL