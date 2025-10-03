İstanbul Turizm Fuarı'nda Türk Turizminin Geleceği Üzerine Tartışmalar

İstanbul Turizm Fuarı kapsamında düzenlenen oturumlarda Türk turizmin sorunları ve geleceği masaya yatırıldı. Sektör temsilcileri, maliyet artışları ve döviz kuru baskısı altında yeni bir denge arayışına girdiklerini belirttiler.

Cornelia Diamond Golf Resort & Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, İstanbul Turizm Fuarı kapsamında düzenlenen '2025 Sezon Değerlendirmesi, 2026 Beklentiler' oturumunda yaptığı konuşmada sektörün yeni bir denge arayışında olduğunu söyledi. Alkaya, "2025 sezonunun her açıdan sınayıcı oldu ancak aynı zamanda sektöre yeni fırsatlar sundu. Maliyetlerle kur arasına sıkıştığımız bir dönem geçiriyoruz. Karlılık oranları düşük seyrediyor. Fakat bu tablo bize farklılaşma, katma değer üretme ve hizmet modellerimizi yeniden tanımlama zorunluluğunu da hatırlatıyor" dedi.

Alkaya, son dönemde müşterilerin rezervasyon kararlarını daha kısa vadede verdiğini belirterek, "Turizmin sürdürülebilirliği için erken rezervasyonu cazip hale getirecek yeni adımlar atmalıyız. Erken rezervasyonun avantajlarını tekrar gündeme taşıyabilirsek hem misafirler hem işletmeler daha sağlıklı bir sezon planlaması yapabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Her şey dahil sisteminin Türkiye turizminin markalaşmasında büyük payı olduğunu hatırlatan Alkaya, modelin artık yeni nesil beklentilerle desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Her şey dahil ruhunu koruyarak, içeriği yenilikçi hizmetlerle zenginleştirmeli, kişiselleştirilmiş deneyimler sunmalıyız. Hedefimiz yalnızca sayıyı artırmak değil, kişi başı gelirleri yükseltecek nitelikli büyümeyi sağlamak olmalı" dedi.

Zafer Alkaya ayrıca sektörün en önemli sorunlarından biri olarak nitelikli iş gücüne dikkat çekti. Yerli personelin turizme yönelmesi için mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve çalışma koşullarının cazip hale getirilmesi gerektiğini dile getirdi. - İSTANBUL