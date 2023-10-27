İstanbul Ticaret Borsası'nda Süt Sektörü Sorunları Konuşuldu

İstanbul Ticaret Borsası tarafından düzenlenen 'Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor' toplantılarının bu ayki gündemi süt sektörünün sorunları oldu. Toplantıda, süt sektörünün sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı.

İstanbul Ticaret Borsasının (İSTİB) düzenlediği " Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor" toplantılarının bu ayki gündemi süt sektörünün sorunları oldu.

İstanbul Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, web tabanlı "Tüm Yönleriyle Türkiye Süt Sektörü" başlıklı toplantı, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Proje Geliştirme ve Altyapı Daire Başkanı Ahmet Özden, Ulusal Süt Konseyi temsilcisi Teoman Durukan, İSTİB Yönetim Kurulu sayman üyesi Recep Salih Al ve İSTİB Yönetim Kurulu Üyesi Zülküf Kopuz'un katılımıyla gerçekleştirildi.

İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, burada yaptığı konuşmada, Borsa Meydanı toplantılarının önemine işaret ederek, "Gıda sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini tespit için çabamız bu toplantılarla sınırlı kalmıyor. Sorunların takipçisi oluyor, çözümü için çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

Durukan da süt sektörünün sorunlarının çözümü için koordinasyonun önemli olduğunu belirterek, "Ulusal Süt Konseyi çerçevesinde bir Süt Koordinasyon Kurulu oluşturulmalı. Dünya süt ticaretindeki payımız binde beş. Sanayicimiz üretiminin sadece yüzde 2,5'lik kısmını ihraç ediyor. İhracatın önemini tam olarak anlatamadık. Oysa bu konuda Turkish Labne gibi başarılı olduğumuz ürünler de var." değerlendirmesinde bulundu.