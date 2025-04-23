İstanbul Ticaret Borsası Fındık Üretimini Değerlendirdi

İstanbul Ticaret Borsası'nın, katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla başlattığı "Altın Tohumlar" projesinde bu ay Türkiye'deki fındık üretimi değerlendirildi.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, online gerçekleştirilen ve herkese açık olan toplantının açılış konuşmasını İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, moderatörlüğünü İSTİB Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Şen yaptı.

Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Yusuf Bilgen, Fındık Üreticisi Mustafa Gür ve İstanbul Ticaret Borsası Meclisi ve 15. Kuruyemiş ve Kuru Meyve Ticareti Komitesi Üyesi Çetin Topaloğlu konuşmacı olarak katıldı.

İSTİB Meclis Üyesi Çetin Topaloğlu fındıkta Türkiye'nin hasılasının ikiye katlanmasının mümkün olduğuna işaret ederek, "Yıl boyunca ilgilenilmeyen bahçelerin verimi tabii çok düşük oluyor. Bu sorunu aşmak, bahçelerin bakımını sağlamak için somut adımlar atılmalı" dedi.

Topaloğlu, gençleştirme, seyreltme, gübreleme gibi faktörler de eklendiğinde, Türkiye fındık hasılasının mevcut ekim alanlarıyla bile ikiye katlanmasının mümkün olduğunu söyledi.

"Türkiye bu alanda liderliğini sürdürüyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yusuf Bilgen ise, Türkiye'nin fındık üretiminde liderliği sürdürdüğünü belirterek, "Son 10 yılda Türkiye'deki üretim alanları 650 bin hektardan 750 bin hektara yükseldi. En yakın rakibimiz İtalya, 100 bin hektarlık bir alanda üretim yapıyor. Bu bizim son 10 yılda artan ekim alanımız kadar. Ülkemiz 2024 yılında 717 bin tonluk fındık üretimi gerçekleştirdi. Türkiye bu alandaki liderliğini sürdürüyor." diye konuştu.

"Enstitü olarak verimlilik konusunda çalışmalar yapıyor, üreticilerimize yol gösteriyor ve ıslah çalışmaları yapıyoruz." diyen Bilgen, fındık ve birçok bitkiyi olumsuz etkileyen kahverengi kokarca böceğiyle mücadelenin de devam ettiğini belirterek, "Kahverengi kokarca, fındık için büyük bir tehdit oluşturuyor. Kahverengi kokarcanın yumurtalarıyla beslenen 1 milyon civarında Samuray Arısı üretimi gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Fındık üreticisi Mustafa Gür, fındık üretiminin 750 metrenin altında yapılmasının uygun olduğunu ancak bahçesinin 810-1050 metre arasında olmasına rağmen yüksek verim elde ettiğini ifade ederek, "Dönümde 400 kilogramlara varan verim elde etmeyi başardım. Köyde yaşayıp toprağı ile ilgilenenler ile şehir dışında yaşayıp sadece hasat için gelenler arasındaki fark çok belirgin. Ben, 60 dönümden 18 ton fındık topladım. Köyde yaşamayıp yeri ile ilgilenmeyen üreticiler ise 120 dönümden 10 ton aldı." dedi.

Kalifiye işçi probleminin de sürekli arttığını belirten fındık üreticisi Gür, "İnsanlar, gelirlerinin daha az, hayat kalitelerinin daha düşük olacağını bile bile şehirde yaşamayı tercih ediyorlar. Özellikle gençlerin tarıma yönelmesi için neler yapılabileceğinin iyi düşünülmesi, bu konuda daha fazla çaba gösterilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.