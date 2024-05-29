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Serbest piyasada dolar ve euro yükselişte

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Döviz fiyatlarında, Fed'in faiz indirimine ilişkin belirsizlikler nedeniyle hareketlilik devam ederken İstanbul serbest piyasada dolar ve euro güne yükselişle başladı.

Dün doların satış fiyatı 32,1900 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9820 lira olmuşken yeni güne yükselişle başlandı. İstanbul serbest piyasada dolar 32,2220 liradan, avro 34,9650 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,2200 liradan alınan dolar, 32,2220 liradan satılıyor. 34,9630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,9650 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,1900 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9820 lira olmuştu.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ BELİRSİZLİĞİ

Analistler, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini kaydederek, bugün ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Dün piyasalar kapandıktan sonra açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığını ve faiz indiriminden önce "en az birkaç ay daha iyi enflasyon verileri" görmek istediğini söyledi.

Waller'ın bu açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 64'e geriledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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