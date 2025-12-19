Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 42,8090 liradan, avro 50,2080 liradan güne başladı. Önceki gün dolar 42,7310, avro ise 50,3010 liradan işlem görmüştü.
İstanbul serbest piyasada dolar 42,8090 liradan, avro 50,2080 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 42,8070 liradan alınan dolar, 42,8090 liradan satılıyor. 50,2060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,2080 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 42,7310, avronun satış fiyatı ise 50,3010 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi