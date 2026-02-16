Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 43,7150 liradan, avro ise 51,9060 liradan işlem görmeye başladı. Doların alım satım fiyatı 43,7130 lira, avronun ise 51,9040 lira olarak belirlendi.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,7150 liradan, avro 51,9060 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 43,7130 liradan alınan dolar, 43,7150 liradan satılıyor. 51,9040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,9060 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 43,7410, avronun satış fiyatı ise 51,9260 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli

Putin fena köşeye sıkıştı: O bir katil, derhal hesap vermeli
İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar

2 kadın polisi, kalabalık grubun elinden binbir güçlükle aldılar
Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon

Bahçeli'den ünlü oyuncuya sürpriz telefon! Bir de hediyesi var
Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli

Putin fena köşeye sıkıştı: O bir katil, derhal hesap vermeli
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif

2016'da boşanmışlardı, şampiyon kalecinin eşine ahlaksız teklif
Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Sadece eve dönmek istediler, kuyruk 1 kilometre uzadı