Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 43,7150 liradan, avro ise 51,9060 liradan işlem görmeye başladı. Doların alım satım fiyatı 43,7130 lira, avronun ise 51,9040 lira olarak belirlendi.
İstanbul serbest piyasada dolar 43,7150 liradan, avro 51,9060 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 43,7130 liradan alınan dolar, 43,7150 liradan satılıyor. 51,9040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,9060 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 43,7410, avronun satış fiyatı ise 51,9260 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi