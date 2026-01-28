Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 43,4040 liradan, avro ise 52,0980 liradan işlem görüyor. Doların önceki gün satış fiyatı 43,4030 lira, avronun ise 51,7860 lira olarak kaydedilmişti.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,4040 liradan, avro 52,0980 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,4020 liradan alınan dolar, 43,4040 liradan satılıyor. 52,0960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 52,0980 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,4030, avronun satış fiyatı ise 51,7860 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
