Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 43,3750 liradan, avro ise 51,5060 liradan işlem görmeye başladı. Cuma gününe göre dolar ve avroda artış gözlemlendi.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,3750 liradan, avro 51,5060 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 43,3730 liradan alınan dolar, 43,3750 liradan satılıyor. 51,5040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,5060 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 43,3540, avronun satış fiyatı ise 50,9070 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel zihniyet

Nedenini de açıkladı: Türkiye'nin AB üyesi olacağını düşünmüyorum
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı

Bir ilimizi ayağa kaldıran olay! Caddede çırılçıplak dolaştı
İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi

İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Kumarhanede yüksek teknolojili lensle hile yapan kadın böyle yakalandı

Bilim kurgu filmi değil gerçek! Hile yaparken suçüstü yakalandı
Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel zihniyet

Nedenini de açıkladı: Türkiye'nin AB üyesi olacağını düşünmüyorum
İbrahim Tatlıses'in korumasından sert müdahale: O görüntüyü sil!

Tatlıses'in restorana girişi olay oldu! Korumalar müdahale etti
Fenerbahçe taraftarından yönetime eleştiri

Maç sonunda olanlar oldu