Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 43,3750 liradan, avro ise 51,5060 liradan işlem görmeye başladı. Cuma gününe göre dolar ve avroda artış gözlemlendi.
İstanbul serbest piyasada dolar 43,3750 liradan, avro 51,5060 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 43,3730 liradan alınan dolar, 43,3750 liradan satılıyor. 51,5040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,5060 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 43,3540, avronun satış fiyatı ise 50,9070 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi