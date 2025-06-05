İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasasında dolar 39,3200 liradan, avro ise 44,8480 liradan güne başladı. Doların alış fiyatı 39,3180 lira, avronun alış fiyatı ise 44,8460 lira olarak belirlendi.
İstanbul serbest piyasada dolar 39,3200 liradan, avro 44,8480 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 39,3180 liradan alınan dolar, 39,3200 liradan satılıyor. 44,8460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,8480 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 39,1310, avronun satış fiyatı ise 44,9010 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi