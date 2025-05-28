İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolarin güncel satış fiyatı 39,0680 lira, avronun ise 44,2270 lira olarak belirlendi.
İstanbul serbest piyasada dolar 39,0680 liradan, avro 44,2270 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 39,0660 liradan alınan dolar, 39,0680 liradan satılıyor. 44,2250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,2270 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 39,0190, avronun satış fiyatı ise 44,3200 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi