İstanbul serbest piyasada dolar 50,7780 liradan, avro 55,7920 liradan güne başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 50,7780 liradan, avro 55,7920 liradan güne başladı. Dolar 50,7760 liradan alınırken avro 55,7900 liradan alınıyor; dün satış fiyatları dolar için 50,6780, avro için 55,8360 liraydı.
İstanbul serbest piyasada dolar 50,7780 liradan, avro 55,7920 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 50,7760 liradan alınan dolar, 50,7780 liradan satılıyor. 55,7900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,7920 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 50,6780 lira, avronun satış fiyatı ise 55,8360 lira olmuştu.
Kaynak: AA