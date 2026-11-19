İstanbul serbest piyasada dolar 50,4640 liradan, avro 55,4780 liradan güne başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul serbest piyasada dolar güne 50,4640 liradan, avro 55,4780 liradan başladı. Dolar 50,4620 liradan alınıp 50,4640 liradan satılırken avronun alış fiyatı 55,4760, satış fiyatı 55,4780 lira oldu.
İstanbul serbest piyasada dolar 50,4640 liradan, avro 55, 4780 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 50,4620 liradan alınan dolar, 50,4640 liradan satılıyor. 55,4760 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,4780 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 50,4450 lira, avronun satış fiyatı ise 55,4580 lira olmuştu.
Kaynak: AA