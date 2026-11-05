İstanbul serbest piyasada dolar 50,0530 liradan, avro 56,5090 liradan işlem görüyor

İstanbul serbest piyasada dolar 50,0530 liradan, avro 56,5090 liradan işlem görüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul serbest piyasada dolar güne 50,0530 liradan, avro ise 56,5090 liradan başladı. Dolar 50,0510 liradan alınıp 50,0530 liradan satılırken, avro 56,5070 liradan alınıp 56,5090 liradan satılıyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 50,0530 liradan, avro 56,5090 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 50,0510 liradan alınan dolar, 50,0530 liradan satılıyor. 56,5070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,5090 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 50,0180 lira, avronun satış fiyatı ise 56,3630 lira olmuştu.
Kaynak: AA