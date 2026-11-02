İstanbul serbest piyasada dolar 49,9750 liradan, avro 55,9360 liradan güne başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul serbest piyasada dolar 49,9750 liradan, avro 55,9360 liradan güne başladı. Dolarda alış 49,9730, satış 49,9750 lira; avroda alış 55,9340, satış 55,9360 lira oldu. Cuma günü dolar 49,9470, avro 55,7230 liradan satılmıştı.
İstanbul serbest piyasada dolar 49,9750 liradan, avro 55,9360 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 49,9730 liradan alınan dolar, 49,9750 liradan satılıyor. 55,9340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,9360 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 49,9470 lira, avronun satış fiyatı ise 55,7230 lira olmuştu.
Kaynak: AA