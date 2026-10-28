İstanbul serbest piyasada dolar 49,8370 liradan, avro 55,4070 liradan güne başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul serbest piyasada dolar 49,8350 liradan alınıp 49,8370 liradan satılıyor; avro ise 55,4050 liradan alınıp 55,4070 liradan satılıyor. Doların satış fiyatı dün 49,7870 lira, avronun satış fiyatı ise 55,5750 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 49,8370 liradan, avro 55,4070 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 49,8350 liradan alınan dolar, 49,8370 liradan satılıyor. 55,4050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,4070 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 49,7870 lira, avronun satış fiyatı ise 55,5750 lira olmuştu.
Kaynak: AA