Haberler

İstanbul serbest piyasada dolar 49,3410 liradan, avro 55,4240 liradan güne başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 49,3410 liradan, avro 55,4240 liradan güne başladı. Dolar 49,3390 liradan alınıp 49,3410 liradan satılırken, avro 55,4220 liradan alınıp 55,4240 liradan satılıyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,3410 liradan, avro 55,4240 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 49,3390 liradan alınan dolar, 49,3410 liradan satılıyor. 55,4220 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,4240 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 49,2200 lira, avronun satış fiyatı ise 55,2680 lira olmuştu.

Kaynak: AA
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Toprağı kazarken 9 kiloluk altın buldu! Servete satıldı

Toprağı kazarken buldu, sonra hayatı eskisi gibi olmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü

Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
Yakın arkadaşı Ozan Orhon kızını kaybeden Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Aradım, acıdan konuşamıyor

Ozan Orhon Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Acıdan konuşamıyor
TFF'de kritik zirve! İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konu

Dananın kuyruğu saatler sonra kopuyor! İşte masadaki konular
Kadıköy'de silah sesleri! 6 el ateş açan şahsı polis ikna etti

Kadıköy'de silah sesleri yükseldi! Polis son anda ikna etti
İstanbul'da okula saldırı paniği! Ses kaydını dinleyen polis harekete geçti

İstanbul'da infial yaratan ses kaydı
90 yıl sonra bir ilk! Halka açık şekilde kurşuna dizecekler

90 yıl sonra bir ilk! Kurşuna dizilmesini halk canlı olarak izleyecek

Polisi şehit eden saldırıda 5 tutuklama! Şüphelilerin hali dikkat çekti

Polisi şehit eden saldırıda 5 tutuklama! Sevkte dikkat çeken görüntü