İstanbul serbest piyasada dolar 49,3410 liradan, avro 55,4240 liradan güne başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul serbest piyasada dolar 49,3410 liradan, avro 55,4240 liradan güne başladı. Dolar 49,3390 liradan alınıp 49,3410 liradan satılırken, avro 55,4220 liradan alınıp 55,4240 liradan satılıyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 49,3410 liradan, avro 55,4240 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 49,3390 liradan alınan dolar, 49,3410 liradan satılıyor. 55,4220 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,4240 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 49,2200 lira, avronun satış fiyatı ise 55,2680 lira olmuştu.
Kaynak: AA