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İstanbul serbest piyasada dolar 48,9980 liradan, avro 55,6830 liradan güne başladı

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İstanbul serbest piyasada dolar 48,9980 liradan, avro 55,6830 liradan güne başladı. Dolar 48,9960 liradan alınırken 48,9980 liradan satılıyor; avro ise 55,6810 liradan alınıp 55,6830 liradan satılıyor. Dün dolar 48,9780, avro 55,6960 liradan satılmıştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,9980 liradan, avro 55,6830 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 48,9960 liradan alınan dolar, 48,9980 liradan satılıyor. 55,6810 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,6830 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 48,9780 lira, avronun satış fiyatı ise 55,6960 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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