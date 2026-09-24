İstanbul serbest piyasada dolar 48,8560 liradan, avro 55,7090 liradan güne başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul serbest piyasada dolar 48,8560 liradan, avro 55,7090 liradan güne başladı. Dolar 48,8540 liradan alınıp 48,8560 liradan satılıyor, avro 55,7070 liradan alınıp 55,7090 liradan satılıyor; dün doların satışı 48,8330, avronun satışı 55,7070 liraydı.
İstanbul serbest piyasada dolar 48,8560 liradan, avro 55,7090 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 48,8540 liradan alınan dolar, 48,8560 liradan satılıyor. 55,7070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,7090 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 48,8330 lira, avronun satış fiyatı ise 55,7070 lira olmuştu.
Kaynak: AA