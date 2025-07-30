İstanbul Serbest Piyasa Döviz Kurları: Dolar ve Avro Güne Yükselişle Başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 40,5720 liradan, avro ise 46,9080 liradan işlem görerek güne başladı. Önceki gün dolar 40,5750, avro 46,8530 liradan satılmıştı.
İstanbul serbest piyasada dolar 40,5720 liradan, avro 46,9080 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,5700 liradan alınan dolar, 40,5720 liradan satılıyor. 46,9060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 46,9080 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 40,5750, avronun satış fiyatı ise 46,8530 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi