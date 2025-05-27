İstanbul Serbest Piyasa Dolar ve Avro Fiyatları Günlük Değişim

İstanbul Serbest Piyasa Dolar ve Avro Fiyatları Günlük Değişim
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İstanbul serbest piyasasında dolar 38,9500 liradan, avro ise 44,3260 liradan işlem görmeye başladı. Önceki gün dolar 38,9380 liradan satılmıştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,9500 liradan, avro 44,3260 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,9480 liradan alınan dolar, 38,9500 liradan satılıyor. 44,3240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,3260 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,9380, avronun satış fiyatı ise 44,3490 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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