Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 42,7330 liradan, avro ise 50,3380 liradan işlem görmeye başladı. Önceki gün dolar 42,7240, avro ise 50,1620 lira seviyesindeydi.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,7330 liradan, avro 50,3380 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 42,7310 liradan alınan dolar, 42,7330 liradan satılıyor. 50,3360 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,3380 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,7240, avronun satış fiyatı ise 50,1620 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
