Haberler

İstanbul Sanat ve Antika Fuarı 3 Aralık'ta Başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DenizBank'ın ana destekçisi olduğu İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, 3 Aralık'ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Fuarda çeşitli sanat eserleri sergilenecek ve etkinlik boyunca söyleşi, panel gibi programlar düzenlenecek.

DenizBank'ın ana destekçisi olduğu İstanbul Sanat ve Antika Fuarı (IAAF), Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 3 Aralık'ta başlayacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 6. kez düzenlenecek fuar, 3 Aralık'ta özel bir açılışla kapılarını sanatseverlere açacak ve 7 Aralık'a kadar devam edecek.

Fuarda, resim, heykel, fotoğraf ve tasarım gibi farklı disiplinlerdeki klasik, modern ve çağdaş sanat eserleri yerli ve yabancı sanatçıların katılımıyla sergilenecek.

Fuarın programında sergilerin yanı sıra söyleşi, panel ve özel koleksiyon sunumları da yer alacak. Uluslararası katılımın artması ve yeni galerilerin yer almasıyla etkinliğin önceki yıllara kıyasla daha yoğun geçmesi bekleniyor.

DenizBank, kültür ve sanata erişimi artırma hedefi doğrultusunda fuarın kapsamını genişletirken, ziyaretçilere kapsamlı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
Kritik ziyaret bugün! İmralı heyeti Öcalan ile görüşmek için yola çıkıyor

Kritik ziyaret bugün! 3 kişiden oluşan İmralı heyeti yola çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
At üstündeyken elektrik direğine çarpan adam hayatını kaybetti

At binmeye çıkan adam feci şekilde can verdi
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt

Kerem'den Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt
Yok artık daha neler! Bütün ülke Asensio'yu konuşuyor

Dün gece yaptıkları olay oldu! Bütün ülke onu konuşuyor
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
En acı ziyaret! Depremde 92 öğrencisini kaybetti, 24'ü hala kayıp

En acı ziyaret! 92 öğrencisini kaybetti, 24'ü hala kayıp
Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken kilitlediler

Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken...
Trump'la buluşan Mamdani söylemlerini değiştirmedi

Trump'a karşı geri adım atmadı: Bence hala faşist
Gollerden önce verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonlarda hemfikir oldu
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak

Binlerce gencin beklediği gün geldi çattı
İstanbul'da merak uyandıran görüntü! Gören telefona sarıldı

Gece saatlerinde esrarengiz görüntü! İddiayı duyan telefona sarıldı
Ederson tam 3 yıl sonra bir ilki yaşadı

Tam 3 yıl sonra bir ilki yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.