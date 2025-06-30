İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ek Otopark Alanı Hizmete Açıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ek Otopark Alanı Hizmete Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sabiha Gökçen Havalimanı, yoğun yolcu trafiğini karşılamak üzere 144 araç kapasiteli yeni otopark alanını hizmete sundu. Proje, yolcuların seyahat deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, yoğun talebi karşılamaya yönelik iyileştirme çalışmaları kapsamında "Holistik Otopark Projesi"nin Faz-1 ve Faz-2 etaplarında toplam 144 araçlık ek otopark alanını hizmete açtı.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, ISG, artan yolcu trafiği ve yüksek büyüme hızına paralel, mevcut otopark kapasitesine ek olarak geliştirilen yeni otopark alanını hizmete açtı.

Terminal genelinde mevcut yolcu trafiğini etkilemeden planlı şekilde sürdürülen optimizasyon çalışmaları kapsamında 7 fazlı olarak planlanan projenin 144 araçlık Faz-1 ve Faz-2 kısımları, çevre ve altyapı düzenlemeleri tamamlanarak kullanıma açıldı.

Açık ve kapalı otopark alanlarından bağımsız bir giriş çıkışa sahip otoparkta, 12 araçlık alan da engelli sürücülerin kullanımına tahsis edildi.

ISG'de yaklaşık 7 milyon avro yatırımla yapımına başlanan otopark genişleme projesi, misafirlere daha geniş otopark kullanım alanı sunarak yolcuların seyahatlerini kolaylaştıracak.

Proje tamamlandığında, havalimanına girişler daha akıcı hale gelirken otopark alanlarındaki yoğunluk azalacak ve yolcular daha fazla park yeri seçeneğine sahip olacak.

Misafirlerin havalimanı deneyiminin her aşamada iyileştirilmesine öncelik veren ISG'de artan yolcu sayısına paralel olarak altyapı ve hizmet geliştirmelerinin sürdürülerek havalimanının bölgedeki konumunun pekiştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
İzmir'de yangına neden olan iki hata! Felaket göz göre göre gelmiş

İki hata birleşince, İzmir'de felaket göz göre göre gelmiş
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu

Ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı

Ciğerlerimiz yanıyor! 50 binin üzerinde vatandaşımız tahliye edildi
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia

Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı

Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Francesco Farioli, Avrupa devine imza atıyor

Karagümrük ve Alanyaspor'daydı! Avrupa deviyle el sıkıştı
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

Hamile olduğunu düşünüyordu, hastanede gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.