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İstanbul Perakendeciler Derneği başkanlığına yeniden Faruk Güzeldere seçildi

AA - Uğur Aslanhan - Ekonomi
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İstanbul Perakendeciler Derneği başkanlığına yeniden Faruk Güzeldere seçildi

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanlığına Faruk Güzeldere yeniden seçildi.

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanlığına Faruk Güzeldere yeniden seçildi.

İstanbul PERDER'den yapılan açıklamaya göre, derneğin 8. Genel Kurul toplantısı, üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Seçimli olarak düzenlenen genel kurulda İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine mevcut başkan Faruk Güzeldere yeniden seçildi.

Açıklamada, genel kurulda yaptığı konuşmasına yer verilen Faruk Güzeldere, 2006 yılında 37 ismin öncülüğünde hayata geçen İstanbul PERDER'in güçlü markalar haline gelen perakendecileri barındırdığını, halihazırda yaklaşık 2 bin mağaza ve 32 bini aşkın çalışana ulaştıklarını belirtti.

Güzeldere, sektörde adil rekabetin korunması amacıyla çıkacak yasal düzenlemelerde hükümet ile sektör arasında köprü görevi üstlenerek yaşanan sıkıntıları ilk ağızdan ilettiklerini aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başarılı bir sınav verdiklerini hatırlatan Güzeldere, organize perakende sektörünün ülke ekonomisinde dinamo etkisi oluşturup enflasyonla mücadelede kilit rol oynadığının altını çizdi.

Faruk Güzeldere, geride bıraktıkları zorlu süreçte Yerli Market Haftası ve İstanbul Festivali gibi çok sayıda projelerle sektöre değer ve katkı sağladıklarını, yeni dönemde kronik sorunların giderilmesi için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi

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