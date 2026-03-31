İstanbul Nişantaşı Üniversitesinde "LAMA2-RD Konferansı" düzenlendi

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi, "LAMA2-RD (Laminin alfa-2 ilişkili distrofi) Konferansı'na ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, konferans, LAMA2-RD ağıyla birlikte Hollanda merkezli Maastricht Üniversitesi, Stichting Voor Sara Vakfı, "Nöromusküler Hastalıklar Araştırma Derneği" ve "İstanbul Nişantaşı Üniversitesi" işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Üniversitenin Maslak NeoTech yerleşkesinde düzenlenen ve 3 gün süren konferansa 17 ülkeden klinisyenler, araştırmacılar, hasta dernekleri temsilcileri, hastalar ve aileleri katıldı.

Etkinlikte, nadir görülen ve ilerleyici bir kas hastalığı olan LAMA2-RD'nin klinik bulguları, tanı ve tedavi süreçleriyle güncel bilimsel çalışmalar ele alındı.

Nöromüsküler hastalıklar alanındaki son gelişmelerin değerlendirildiği konferansta, özellikle "Spinal Müsküler Atrofi" (SMA) alanında kaydedilen ilerlemelerin benzer hastalıklar için umut verici olduğu vurgulandı.

Konferans kapsamında, çocuk nörolojisi alanına yönelik "Genç Meraklılar için Nöromüsküler Hastalıklar" başlıklı eğitim programı düzenlendi.

Konferansta ayrıca, nadir hastalıkların izlenmesi ve tedavisinde uluslararası işbirliğinin önemine dikkati çekildi. Bu tür işbirliklerinin bilimsel araştırmaların desteklenmesi, akademik bilgi paylaşımının artırılması ve farklı ülkelerden uzmanların bir araya getirilmesine katkı sağladığı belirtildi.

İşbirliklerinin hasta ve ailelerine yönelik farkındalık çalışmalarını da kapsadığı, multidisipliner yaklaşımı güçlendirerek nadir hastalıklara yönelik sürdürülebilir çözümler geliştirilmesine zemin hazırladığı konferansta ifade edildi.