İstanbul Nişantaşı Üniversitesi masa tenisinde 3 yıldır Avrupa şampiyonu

Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenen 2022 Avrupa Üniversiteler Spor Oyunları'nda (EUSA) mücadele eden İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Kadın ve Erkek Masa Tenisi sporcuları bir kez daha Türkiye'ye şampiyonluğu getirdi.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Lodz şehrinde 14-30 Temmuz'da gerçekleştirilen EUSA'da 46 ülkeden 6 bin sporcu 30 farklı branşta mücadele etti.

Üniversitenin öğrencilerinden Simay Kulakçeken, Ece Haraç ve Nursema Çoklar'ın birlikte mücadele ettiği Kadın Masa Tenisi Takımı; çiftler mücadelesinde Avrupa şampiyonu olurken, İbrahim Gündüz, Talha Yiğenler, Tugay Yılmaz ve Ziver Gündüz'ün yarıştığı son iki yılın namağlup şampiyonu Erkek Masa Tenisi Takımı hem Avrupa ikinciliği hem de çiftler mücadelesinde Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Ece Haraç'tan bir şampiyonluk daha

2022 Avrupa Üniversiteler Spor Oyunları takım mücadelelerinde elde edilen başarı, ferdi derecelerde de İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'ni gururlandırdı. Kadınlarda Ece Haraç Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, erkeklerde İbrahim Gündüz Avrupa 2'nciliği elde ederek gümüş madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, sporcuları ve emeği geçenleri tebrik etti.

Genel Sekreter Ahmet Süngeriçlioğlu ise, bir kez daha Türkiye'ye Avrupa Masa Tenisi Şampiyonluğunu getirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Toplamda 3 altın, 2 gümüş madalya

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Kadın ve Erkek Masa Tenisi Takımları Antrenörü Hüseyin Gazi Yılmaz ise, "Ülkemize ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ailesine Avrupa Üniversiteler Oyunlarında toplamda 3 altın ve 2 gümüş madalya kazandırdığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Tüm ülkeler ve tüm branşlara göre yapılan madalya sıralamasında şu an birinci sırada İstanbul Nişantaşı Üniversitesi bulunuyor. Levent Uysal'a ve Ahmet Süngeriçlioğlu'na takım olarak özellikle teşekkür ederiz.

Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Üniversiteler Spor Federasyonumuz ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonumuza sporcu öğrencilerimize sağlamış oldukları desteklerde ötürü gönülden teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.