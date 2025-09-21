İstanbul Medipol Üniversitesi Öğrencileri TEKNOFEST'te Birinci Oldu

İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyelerinin danışmanlığını üstlendiği Dockminds ekibi, dirençli akciğer kanseri mutasyonlarına yönelik projesiyle TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Onkolojide 3T Yarışması'nda birincilik elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Can Sağlığı Vakfı yürütücülüğünde gerçekleştirilen ve 200 takımın katıldığı yarışma, bireyselleştirilmiş kanser tedavisine yönelik teknolojilerin geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlarken, bu yılın odak noktası akciğer kanseri oldu.

Dockminds ekibi, "Dirençli EGFR Mutasyonlarına Yönelik Çok Modlu Yapay Zeka ve Protein Dinamiği Destekli Allosterik İnhibitör Keşfi ve in vitro Sınanması" başlığıyla öne çıktığı projede, küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK) sık görülen ve mevcut tedavilere direnç geliştiren "EGFR L858R/T790M" mutasyonu hedef alındı.

Ceren Akaydın, Göknur Arıcan, Hilal Parlakçı, Kader Kılıç ve İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi öğrencisi Pınar Tunçil'den oluşan ekip, tıp ile mühendisliği buluşturarak multidisipliner bir proje geliştirdi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Şensoy ile Uluslararası Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihal Karakaş'ın rehberliğinde yürütülen çalışmada bilgisayar programlarıyla proteinin konformasyon değişimleri tahmin edilerek olası bağlanma bölgeleri belirlendi. Sanal ortamda test edilen moleküller laboratuvar deneyleriyle doğrulandı ve seçilen dört molekülden ikisinin kanser hücrelerinin ölümünü artırdığı görüldü.

"Yöntem farklı kanser türlerine de uyarlanabilir nitelikte"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pınar Tunçil, çalışmanın yeni ilaç geliştirme sürecine hız kazandırırken maliyetleri düşürme ve klinik başarısızlıkları azaltma potansiyeli taşıdığını belirtti.

Tunçil, yöntemin, modüler yapısı sayesinde farklı kanser türlerine de uyarlanabilecek nitelikte olduğunun bilgisini paylaşarak, "TEKNOFEST gibi büyük bir organizasyonda bu sene ilk defa yapılan bir yarışmada ödül almak ve insanlık yararına bir çalışmaya imza atmak gurur verici." ifadesini kullandı.