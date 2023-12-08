İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Uluslararası Dijital Girişimcilik Zirvesi düzenlendi

İstanbul Medipol Üniversitesi ile Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği (UDGD) işbirliğinde düzenlenen zirvede dijital dönüşüm başta olmak üzere Türkiye'deki teknoloji ekosistemi ele alındı.

İstanbul Medipol Üniversitesi ile Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği (UDGD) işbirliğinde düzenlenen zirvede dijital dönüşüm başta olmak üzere Türkiye'deki teknoloji ekosistemi ele alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Medipol Üniversitesi ile UDGD işbirliğinde düzenlenen "Uluslararası Dijital Girişimcilik Zirvesi" sona erdi.

Güney Kampüs Konferans Salonu'nda yapılan zirveye AK Parti Ankara Milletvekili Av. Zeynep Yıldız, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi UDGD Başkanı Doç. Dr. Faik Tanrıkulu başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, ülke olarak dijital dünyada daha etkin olunmasının zorunluluk olduğunu belirtti. Türkiye'nin dijital uygulamaları kullanma süresi açısından ön sıralarda yer aldığını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak sanal dünyanın oluşmasına katkımız az ama kullanım açısından en ön sıralardayız. Ülkemizdeki genç potansiyelini bu alanda eğitmek ve onları üretken hale getirmek görevimiz. Dijital alan günlük yaşam pratikleri içerisinde sıklıkla kullandığımız bir alan ama bu alan başka birilerinin kontrolünde. Bu teknolojiyi kullanacağız ama daha iyisini yapmak içinse çalışacağız. Günlük yaşamın yanı sıra bu uygulamaların savaşlarda masumlara karşı kullanıldığını görüyoruz. Bu yüzden mazlumların yanında olmak için daha iyi dijital uygulamaları da geliştirmek zorundayız."

"Türkiye birçok alanda önemli atılımlar yapmaya devam ediyor"

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve UDGD Başkanı Doç. Dr. Faik Tanrıkulu da Türkiye'deki dijital dönüşümün hızlandığını kaydetti.

Tanrıkulu, Türkiye'nin geniş bant internet erişimi ve mobil ağlar teknolojilerinde önemli adımlar attığını ifade ederek, Türkiye'nin dijital dönüşüm sayesinde kamu hizmetlerinde vatandaşa büyük kolaylıklar sağladığını vurguladı.

Türkiye'nin Avrupa'daki birçok ülkeye kıyasla çevrim içi hizmet konusunda vatandaşlarına geniş bir yelpazede kamu hizmeti sağladığının altını çizen Tanrıkulu, "Öte taraftan Türkiye, birçok teknoloji startupuna ev sahipliği yapmakta. Yenilik ve girişimcilik ekosistemi, dijitalleşmeyi hızlandırıyor. Buna paralel e-ticaret sektörü başta olmak üzere Türkiye birçok alanda önemli atılımlar yapmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Av. Zeynep Yıldız ise zirvenin "Dijital Dönüşüm ve İş Modelleri: Geleceği Şimdi Keşfetmek" başlıklı birinci oturumunda uzun vadede kalıcı sonuçlar elde etmek için dijital ekosistemin inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

Ziraat Teknoloji Genel Müdürü Bayram Tuzcu da aynı oturumda dijital dönüşümün dar bir çerçevede ele alınmaması gerektiğini kaydetti. Tuzcu, dijital teknolojiyi kullanarak iş yapış süreçlerinin daha yalın hale getirilmesinin elzem olduğunu aktardı.

Zirvenin "Yatırım Ekosisteminde Dönüşüm: Yeni Nesil Girişimcilik ve Finansal Stratejiler" başlıklı ikinci oturumunda ise Schwap Üst Yöneticisi (CEO) Jonas Schwanebeck ve Cumhurbaşkanlığı Finans ve Teknoloji Üssü Genel Müdürü Yasin Erol da konuşma gerçekleştirdi.

Dört gün süren etkinliğin ilk iki gününde ise Avrupa Birliği Erasmus+ ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Disyou Projesi kapsamında alanında uzman kişiler tarafından eğitim ve atölyeler düzenlendi. Programı başarı ile tamamlayan katılımcılar Avrupa Birliği Youthpass onaylı sertifika almaya hak kazandı.