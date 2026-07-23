İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi ihalesi 14 Ekim'de yapılacak

İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin alt ve üstyapı işlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin ihale 14 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, istekliler "Elektrifikasyon Dahil Altyapı ve Üstyapı İşlerinin Tasarımı ve Yapımı" için kapalı zarfla teklif sunacak.

İhale kapsamında, 122,3 kilometre uzunluğunda çift ana hat ile bu ana hatta bağlanan 4,7 kilometre tek hat bağlantıları, 36,2 kilometre uzunluğunda 5 çift tüplü TBM tüneli, 23,3 kilometre uzunluğunda 22 çift hatlı NATM tüneli, 3,7 kilometre uzunluğunda 17 aç-kapa tüneli, 22,1 kilometre uzunluğunda iki viyadük ve 40 köprü ile istasyonları ve benzeri işleri yapılacak.

Yapım işi dört kısım halinde gerçekleştirilecek. Bu kısımlar, Çayırova-Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtdoğmuş (28,49 kilometre), Kurtdoğmuş-Alibahadır (25,76 kilometre), Alibahadır-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Mithatpaşa (32,14 kilometre) ve Mithatpaşa-İstanbul Havalimanı-Çatalca (39,49 kilometre) koridorlarından oluşacak.

Geçici teminat bedeli, 1'inci ve 4'üncü kısım için 5'er milyon dolar, 2'nci ve 3'üncü kısım için 2,8'er milyon dolar olacak.

Tekliflerin teknik ve mali kısımları, eş zamanlı olarak iki ayrı kapalı zarf içinde 14 Ekim 14.30'a kadar Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Demiryolu Yapım Dairesi Başkanlığı'na sunulacak. Bu tarihten sonra sunulan teklifler reddedilecek.

Tekliflerin teknik kısmı, isteklilerin görevlendirilmiş temsilcilerinin ve katılmak isteyen herkesin huzurunda, 14 Ekim 14.45'te aynı adreste açılacak.

Projenin telekomünikasyon ve sinyalizasyon işleri ayrı ihale edilecek.

Anadolu yakasında Çayırova istasyonundan başlayacak ve Avrupa yakasında Çatalca istasyonunda sona erecek demir yolu projesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinden geçecek.

Öte yandan, proje için 6 uluslararası finans kuruluşuyla 6,75 milyar dolarlık finansman için anlaşma sağlanmıştı.