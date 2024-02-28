İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı 8. kez açıldı

Tüyap Fuarcılık Grubu, Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) desteğiyle düzenlenen İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı'nın 8'incisini törenle açtı.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, 2 Mart'a kadar sürecek fuar, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kırtasiye sektörünü bir araya getiriyor.

Her yıl ağırladığı ziyaretçi sayısını ve ülke çeşitliliğini artırarak dünya kırtasiye sektöründe yer edinen etkinlik, ziyaretçileri ve katılımcıları için iş odaklı bir fuar ortamı sunuyor.

Türk kırtasiye sektörünün uluslararası alandaki gücünü artırmayı hedefleyen fuar, Avrupa standartlarında üretim yapan katılımcı firmalarıyla dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuara katılımın yüksek olduğunu belirtti.

Fuar sonunda yurt içi ve yurt dışından toplam 10 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi beklediklerini aktaran Ersözlü, "İlk kez 2017'de, 3 salonda, 10 bin metrekare alanda düzenlemeye başladığımız fuar, bu yıl 5 salonda, toplam 16 bin metrekare alanda ziyarete açıldı. Bu yıl 85 farklı ülkeden ve yurt içinden 75 ilden 7 bine yakın online kayıt yaptıran sektör profesyoneli fuarı ziyaret edecek. Fuarımızın tüm sektör için bol kazançlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fuarda 323 marka yer alıyor

TÜKİD Başkanı Vecdet Fehmi Şendil de fuarın marka değerinin her geçen yıl üzerine koyduğunu kaydetti.

Yurt içi ve yurt dışından gelen perakendeci ve toptancılarla yabancı misafirleri 2017'den beri ağırlamaya devam ettiklerini belirten Şendil, "Sektörün lider firmalarının bir arada olduğu ve en yeni ürünlerini sergilediği fuarımızı ziyaret edecek misafirlerimiz, sektördeki en yeni trendleri ve son gelişmeleri yakından görme fırsatı bulacak. Şimdi sıra dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerimizin sektöre sahip çıkarak bu en büyük buluşmayı yerinde takip etmeleri." açıklamalarında bulundu.

Fuarda, 198'i yerli 12'si yabancı olmak üzere 20 ülkeden 242 firma, 32 temsilci ve 323 marka yer alıyor.

Avusturya, Belarus, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Çekya, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Almanya, Hindistan, Endonezya, İran, İtalya, Japonya, Hollanda, Kore Cumhuriyeti, İspanya, Tayvan ve İngiltere'den katılımcıların yer aldığı fuarda, kırtasiye ve ofis dünyasının yeni ürünleri sergileniyor.

Kırtasiye, yazı, ofis ve hobi malzemeleri, lisanslı ürünler, oyuncak ve hediyelik eşyaların sergilendiği fuar, animasyonlu ahşap puzzle ve yaratıcı ürünler ile ziyaretçilerine inovatif bir dünya sunuyor.

Bu yıl ilk defa 4 gün boyunca ziyarete açık kalacak fuarda, ziyaretçiler salon 7 içerisinde oluşturulan etkinlik alanındaki 2 bin parçalık puzzleı tamamlayarak zaman geçirecek.

Perakende satışın yapılmadığı fuara, 15 yaş altı misafirler ziyaretçi olarak kabul edilmiyor.