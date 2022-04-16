İstanbul için 'Uyumayan şehirde ben de uyumam' diyen Kebapçı Veysel'in tek bir amacı var: Türkiye markası olmak

İSTANBUL (Haberler.com) - Haberler.com'un YouTube kanalının bu haftaki konuğu "Kebapçı Veysel" olarak bilinen Veysel Erden oldu. Muş'ta hayata gözlerini aşan Erden'in amacı, babadan devraldığı bayrağı daha ileri taşıyarak ünlü bir marka haline gelmek.

OKULU BIRAKIP KEBAPÇI OLDU

Ortaokul çağlarında okulu bırakıp kebapçı olmak istediğini babasına anlatan Erden, "Babam okumak istemediğim için bana kızdı, bağırdı, çağırdı. Ondan sonra 'tamam gel bulaşığa geç' dedi. 1 yıl bulaşıkçılık yaptım, daha sonra garsonluk yaptım. 16 yaşımdan itibaren de ocağa geçtim ve 27 yaşıma kadar hiç ocaktan çıkmadım." dedi.

"GÜNEŞ DOĞMADAN İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Muş'ta marka olamayacağının farkına vardığı için İstanbul'a geldiğini söyleyen Eren, "Biz bu işi aşkla sevgiyle büyüteceğiz. Babamdan en iyi öğrendiğim şey güneş doğmadan, ezan okunmadan sabah dükkanı açmaktı. Ben de kardeşim de sabah ezan okunmadan, güneş doğmadan işimizin başındayız.Çünkü başarı uyumakla olmaz" ifadelerini kullandı.

"UYUMAYAN ŞEHİR DE BEN DE UYUMAM"

İstanbul'un uyumayan bir şehir olduğunu belirten Erden, "Ben kendi kendime dedim ki, 'Uyumayan şehirde ben de uyuyamam.' Daha çok çalışmam lazım. Markayı yaratmam lazım." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE MARKASI HALİNE GELECEĞİM"

Amaçlarının müşteriye en kaliteli, en sağlıklı, en temiz ürünü vermek olduklarını söyleyen Erden, "İstanbul'a gelme sebebim, babam beni ilk bulaşığa soktuğu zaman kendi kendime bir hayal kurdum. Dedim ki: İstanbul'a gideceğim, Kebapçı Veysel olacağım ve Türkiye markası haline geleceğim" dedi.