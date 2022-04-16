İstanbul için "Uyumayan şehirde ben de uyumam" diyen Kebapçı Veysel'in tek bir amacı var: Türkiye markası olmak
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Muş'ta hayata gözlerini açan ve kebapçı bir babanın oğlu olan Veysel Erden, uğruna okulu bıraktığı baba mesleğinde hayallerinin peşinden koşuyor. Hijyen ve kaliteden ödün vermeden "Kebapçı Veysel" olarak bir Türkiye markası olmayı amaçlayan Erden, azimle çalışmaya devam ediyor. Babadan öğrendiği gibi güneş doğmadan işinin başına geçen Erden, "İstanbul uyumayan bir şehir. Uyumayan şehirde ben de uyuyamam. Daha çok çalışmam lazım. Markayı yaratmam lazım." diyor.
İSTANBUL (Haberler.com) - Haberler.com'un YouTube kanalının bu haftaki konuğu "Kebapçı Veysel" olarak bilinen Veysel Erden oldu. Muş'ta hayata gözlerini aşan Erden'in amacı, babadan devraldığı bayrağı daha ileri taşıyarak ünlü bir marka haline gelmek.
Ortaokul çağlarında okulu bırakıp kebapçı olmak istediğini babasına anlatan Erden, "Babam okumak istemediğim için bana kızdı, bağırdı, çağırdı. Ondan sonra 'tamam gel bulaşığa geç' dedi. 1 yıl bulaşıkçılık yaptım, daha sonra garsonluk yaptım. 16 yaşımdan itibaren de ocağa geçtim ve 27 yaşıma kadar hiç ocaktan çıkmadım." dedi.
Muş'ta marka olamayacağının farkına vardığı için İstanbul'a geldiğini söyleyen Eren, "Biz bu işi aşkla sevgiyle büyüteceğiz. Babamdan en iyi öğrendiğim şey güneş doğmadan, ezan okunmadan sabah dükkanı açmaktı. Ben de kardeşim de sabah ezan okunmadan, güneş doğmadan işimizin başındayız.Çünkü başarı uyumakla olmaz" ifadelerini kullandı.
İstanbul'un uyumayan bir şehir olduğunu belirten Erden, "Ben kendi kendime dedim ki, 'Uyumayan şehirde ben de uyuyamam.' Daha çok çalışmam lazım. Markayı yaratmam lazım." şeklinde konuştu.
Amaçlarının müşteriye en kaliteli, en sağlıklı, en temiz ürünü vermek olduklarını söyleyen Erden, "İstanbul'a gelme sebebim, babam beni ilk bulaşığa soktuğu zaman kendi kendime bir hayal kurdum. Dedim ki: İstanbul'a gideceğim, Kebapçı Veysel olacağım ve Türkiye markası haline geleceğim" dedi.